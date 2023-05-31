Долю отечественных самолетов в парке РФ планируют увеличить до 15% до конца года

Долю вертолетов российского производства также намерены повысить до 88%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Долю отечественных самолетов в парке российских перевозчиков до конца 2023 года планируется увеличить до 15%, вертолетов - до 88%. Об этом говорится в материалах Минпромторга РФ к итоговой коллегии за 2022 год.

"Удовлетворение потребностей внутрироссийских перевозок за счет авиационной техники российского производства с достижением 15% самолетов, 88% вертолетов российского производства в парке крупнейших российских авиаперевозчиков", - отмечается в материалах.

Как подчеркнули в Минпромторге, еще одной из ключевых задач на 2023 год является снижение импортозависимости в производстве российских лайнеров и поддержание летной годности иностранных воздушных судов.