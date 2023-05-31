"Газпром" создал опытную установку производства СПГ по отечественной технологии

Как отметили в "Газпром ВНИИГАЗ", в 2022 году было реализовано несколько опытно-конструкторских работ, которые позволили повысить технологическую независимость компании

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Газпром" в 2022 году создал опытную установку производства сжиженного природного газа (СПГ) по отечественной технологии Gazprom MR. Об этом говорится в отчете научного центра "Газпром ВНИИГАЗ".

"В 2022 году реализован ряд значимых опытно-конструкторских работ, позволяющих повысить технологическую независимость ПАО "Газпром". На территории ОЭБ (опытно-экспериментальная база) создана опытная установка получения СПГ по отечественной технологии Gazprom MR" - сказано в отчете.

В июне прошлого года замглавы "Газпрома" Олег Аксютин в статье в корпоративном журнале "Газпром" сообщал, что "Газпром ВНИИГАЗ" разработал установку для производства СПГ по своей технологии и готовит ее к опытной эксплуатации.

"Газпром" обозначал рост производства СПГ одним из приоритетных направлений своей работы.