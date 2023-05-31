Рост акций "Роснефти" на Мосбирже превышает 2%

Компания ранее сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года увеличила добычу углеводородов до 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Акции "Роснефти" на торгах Московской биржи в среду растут более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Котировки перешли к росту на фоне публикации отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности за первый квартал 2023 года.

По данным на 10:35 мск, акции "Роснефти" прибавляли 2,3%, до 444,5 рубля за бумагу.

Ранее "Роснефть" сообщила, что по итогам первого квартала 2023 года компания увеличила добычу углеводородов по отношению к четвертому кварталу 2022 года на 1,3%, до 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча жидких углеводородов выросла за отчетный период на 0,8%, до 4 млн баррелей в сутки. Ключевым фактором роста стало увеличение добычи на проекте "Сахалин-1". Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что добыча углеводородов на проекте "Сахалин-1" в первом квартале возросла в 1,8 раза.