ОС "Аврора" планирует внедрить свой мобильный софт в магазины приложений VK и "Сбера"

С каждым из игроков компания находится в разной стадии договоренностей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. "Открытая мобильная платформа", являющаяся разработчиком российской операционной системы "Аврора", ведет переговоры со "Сбером", VK и другими компаниями по размещению приложений, адаптированных под ОС "Аврора", в их магазинах приложений. Об этом сообщил ТАСС представитель компании в кулуарах конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

"Мы развиваем свой "Аврора маркет", который является утилитарным, и который мы используем для текущих проектов и для поддержки и развития экосистемы. Но сейчас уже ведем переговоры со сторами с тем, чтобы первые в России сторы также использовали наши приложения. Мы сейчас в рамках активного развития "Авроры" находимся в разных стадиях переговоров со всеми участниками рынка. И со "Сбером", и с VK и т. д.", - сообщил представитель компании.

Он отметил, что с каждым из игроков компания находится в разной стадии договоренностей.

"Аврора маркет" - это приложение для управления жизненным циклом мобильных приложений, работающих на ОС "Аврора".

В мае 2022 года VK при поддержке Минцифры запустила магазин приложений RuStore. Свой каталог мобильных приложений есть и у "Сбера".

"Открытая мобильная платформа" является дочерней компанией "Ростелекома".