Кабмин до конца года запретил вывозить из России патроны и гильзы

Как отметили в правительстве, решение приняли для исполнения указа "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил введение в РФ временного запрета на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Об этом сообщается в среду на сайте кабмина.

Согласно подписанному постановлению, запрет будет действовать до 31 декабря нынешнего года. "Запрет не распространяется на вывоз патронов и гильз для обеспечения деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований. Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что решение принято для исполнения указа президента РФ "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".