Whoosh обновил логотип и дизайн приложения

В 2024 году компания планирует обновить дизайн самокатов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh представил новый логотип и обновленное пользовательское приложение, в 2024 году компания планирует обновить дизайн электросамокатов и электровелосипедов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Смена айдентики пройдет поэтапно: приложение, сайт, социальные сети, флот электросамокатов и электровелосипедов. Фирменный стиль - коллаборация Whoosh и бренд-бюро Shuka", - сообщили в пресс-службе.

Бренд обновит логотип, цветовую палитру, шрифт, стиль иллюстраций и фотографий. Обновления в стиле также будут адаптированы к наружной и digital-коммуникации.

"Лейт-элементом фирменного стиля становится непрозрачная желтая полоса, пришедшая на смену трем красным линиям. <...> В палитре бренда сохранилась преемственность, но контраст стал ниже, чтобы смягчить сочетания", - пояснили в пресс-службе.

Также обновления коснулись пользовательского приложения, подчеркнули в компании. В частности, теперь регистрация и вход в личный кабинет объединены в единое окно. Помимо этого у пользователей в приложении появились управление способом оплаты, быстрый доступ к службе поддержки через баннер "Возникли проблемы". В карточке поездки добавлена детализация информации о поездке, включая тарифы и страховку. В 2024 году сервис планирует обновить дизайн электросамокатов и электровелосипедов.