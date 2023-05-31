В "Ситидрайве" появились кроссоверы "Москвич 3"

В Москве появятся 100 таких автомобилей, в Санкт-Петербурге - еще 200

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кроссоверы "Москвич 3" стали доступны для аренды в российском каршеринге "Ситидрайв". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Каршеринг-сервис "Ситидрайв" анонсировал выход новой партии автомобилей: в течение ближайшего месяца на линию выведут более 1 тыс. автомобилей во всех городах присутствия. Почти 300 авто пополнят парк Москвы, 570 - парк Санкт-Петербурга, 150 отправятся в Сочи.

"Ситидрайв" добавил в парк новинку - 300 кроссоверов Москвич 3", - сообщили в пресс-службе. В Москве появятся 100 автомобилей "Москвич 3", еще 200 - в Санкт-Петербурге.

В компании отметили, что в скором времени на линии появятся еще две новинки - экологичный электромобиль "Москвич 3е" и обновленная версия Chery Tiggo 7 Pro Max.

В феврале 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в регионы планируется поставить 3 тыс. автомобилей "Москвич 3" для такси и каршеринга.