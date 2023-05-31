Объем денежных переводов из РФ в Казахстан в апреле снизился на 44% в годовом выражении

Он составил $22,9 млн

АСТАНА, 31 мая. /ТАСС/. Объем денежных переводов из России в Казахстан по итогам апреля составил 10,2 млрд тенге ($22,9 млн), что на 44,3% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Казахстана.

"По объему полученных денег из-за рубежа лидирует Россия - 10,3 млрд тенге (доля от общей суммы - 39%)", - сообщили в Нацбанке.

В апреле 2022 года из России в республику перевели 18,3 млрд тенге, что по текущему курсу составляет примерно $44,1 млн.