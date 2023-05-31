"Роснефть" снизила операционные расходы на добычу углеводородов в I квартале на 5%

Они составили менее $3 за баррель нефтяного эквивалента

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Операционные расходы "Роснефти" на добычу углеводородов в первом квартале 2023 года снизились в квартальном сравнении на 5% и составили менее $3 за баррель нефтяного эквивалента (н. э.), говорится в сообщении нефтяной компании.

"В долларовом выражении операционные расходы на добычу углеводородов в I квартале 2023 года составили менее $3 за баррель н. э., что соответствует цели, заложенной в стратегии компании", - сообщается в пресс-релизе.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин отметил, что компания проводит системную работу по сокращению операционных затрат до минимального уровня, несмотря на рост тарифов естественных монополий.

"Благодаря строгому контролю над затратами в I квартале 2023 года удельные операционные расходы на добычу углеводородов и на переработку нефти в РФ сократились на 5% и на 12,7% соответственно, квартал к кварталу", - приводит пресс-служба "Роснефти" слова Сечина.

"Роснефть" ранее отчиталась о росте добычи углеводородов по итогам первого квартала по отношению к четвертому кварталу 2022 года на 1,3%, до 5,6 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Добыча жидких углеводородов выросла на 0,8%, до 4 млн баррелей в сутки, при этом ключевым фактором роста стало увеличение добычи на проекте "Сахалин-1".

Компания также нарастила добычу газа - на 2,7% по отношению к четвертому кварталу 2022 года, до 1,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Доля газа в общем объеме добыче углеводородов "Роснефти" увеличилась до 27,6%.