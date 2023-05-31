Спрос на защиту от дронов в России в 2023 году вырос в 2,5 раза

"Лаборатория Касперского" создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone в 2021 году

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спрос на решения для защиты от дронов в 2023 году вырос в 2,5 раза в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров.

"Сегодня мы наблюдаем стабильно растущий интерес к защите от дронов. Мы регулярно - практически ежедневно - получаем запросы на демонстрацию работы нашего решения, расчет его стоимости и дальнейшее приобретение. В 2023 году спрос на защиту от дронов вырос в два с половиной раза по сравнению с 2022 годом", - сообщил Владимир Туров.

"Лаборатория Касперского" создала систему обнаружения и борьбы с дронами Kaspersky Antidrone в 2021 году. В апреле 2023 года компания представила мобильный детектор для обнаружения беспилотников.