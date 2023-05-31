Алиев заявил, что Баку может начать поставлять газ в Венгрию и Сербию могут до конца года

По словам президента Азербайджан, для этого соединительные трубопроводы должны быть готовы в срок

БАКУ, 31 мая. /ТАСС/. Азербайджан планирует до конца 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, если соединительные трубопроводы будут готовы в срок. Об этом заявил в среду президент страны Ильхам Алиев на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия".

"После открытия интерконнектора Греция - Болгария мы оцениваем возможности поставок газа в соседние [с ними] страны. В принципе, если все пойдет по плану и интерконнекторы будут построены в срок, то до конца года наш газ поступит в Венгрию и Сербию", - сказал Алиев.

По его словам, это позволит Азербайджану расширить географию поставок газа в Европу. Алиев напомнил, что подписанный в июле прошлого года с Еврокомиссией меморандум о партнерстве в энергетической сфере предполагает двукратное увеличение к 2027 году поставок газа из Азербайджана в Европу - до 20 млрд куб. м. "Это является абсолютно реалистичным. Если мы понаблюдаем динамику поставок нашего газа в Европу, то в 2021 году он составил порядка 8 млрд куб. м, в текущем году будет 12 млрд куб. м, и это только половина нашего экспортного потенциала. Источники для того, чтобы достигнуть как минимум 20 млрд куб. м, имеются", - подчеркнул он.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что география поставок будет расширяться. "Потому что потребность в азербайджанском газе растет и более 10 стран за последнее время обратились к нам с просьбой либо увеличить поставки, либо начать их. Мы хотим обеспечить весь необходимый потенциал для наших партнеров", - добавил глава государства.