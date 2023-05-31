Власти РФ оказывают поддержку выводу на рынок отечественной высокотехнологичной продукции

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о необходимости в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская промышленность должна добиться независимости от иностранных решений, для этого власти принимают комплексные решения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с видеообращением к участникам расширенного заседания коллегии Минпромторга.

"Сейчас перед нами стоит задача достижения независимости от иностранных решений", - указал председатель правительства. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина о необходимости в кратчайшие сроки освоить критические технологии и обеспечить готовность для серийного выпуска наиболее востребованной продукции.

Глава кабинета министров отметил, что "правительство расширяет поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализуются программы подготовки кадров по инженерным профессиям". "Помогаем компаниям наладить производство, поддержку сегодня можно получить через Фонд развития промышленности, специальные инвестиционные контракты, новые механизмы кластерной инвестплатформы и промышленной ипотеки", - перечислил Мишустин.

По его словам, "наиболее важные отраслевые задачи переводятся в формат мегапроектов". "Они нацелены на выведение на рынок крупных линеек высокотехнологичной продукции, созданных с использованием собственных линий разработки. Это касается прежде всего радиоэлектроники, станкостроения, дизельных двигателей, малотоннажной химии, беспилотных авиасистем и других значимых направлений", - уточнил премьер. Он подчеркнул, что по всем этим производствам "должны строго соблюдаться сроки запуска новых мощностей, нужно обеспечить преференции для отечественных производителей, создать условия для их выхода на экспорт".

Глава кабинета министров также обратил внимание на утвержденную концепцию технологического развития на ближайшие восемь лет.

По мнению Мишустина, "не менее важно повысить спрос на российскую промышленную продукцию по всем секторам экономики". "Будем и дальше использовать практику офсетных контрактов, механизмы государственно-частного партнерства, продолжится унификация национальных стандартов и расширение доступа наших компаний к государственным и корпоративным закупкам", - заверил председатель правительства.