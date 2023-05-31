ЦБ: уровень доходов и цен в новых регионах за 1,5-2 года приблизится к общероссийскому

По словам зампредседателя регулятора Алексея Заботкина, "за период низкой стабильной инфляции различия инфляции между регионами страны существенно уменьшились"

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Уровень доходов населения и цен в новых регионах РФ в ближайшие 1,5-2 года будет приближаться к общероссийскому. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в среду в Краснодаре в ходе общественных консультаций с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики.

"За период низкой стабильной инфляции различия инфляции между регионами страны существенно уменьшились. Сегодня нас слушают коллеги из новых регионов, которые вошли в состав РФ осенью 2022 года. Сейчас условия там очень сильно отличаются от общероссийских. В частности, происходит выравнивание зарплат, доходов и цен с их значениями в близлежащих российских регионах. Этот процесс конечен, он, наверное, займет от текущего момента год-полтора-два, может быть, но в этот период рост цен, скорее всего, в этих регионах будет несколько выше, чем в стране. В целом мы это принимаем во внимание, когда разрабатываем денежную политику и оцениваем условия по стране в целом", - сказал Заботкин.