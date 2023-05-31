31 мая, 08:19

Мишустин заявил о непрерывном росте обрабатывающего комплекса России

© Правительство России

По словам премьер-министра, российская промышленность успешно справляется с работой в новых экономических условиях

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская промышленность успешно справляется с работой в новых экономических условиях, по итогам года доля обрабатывающего комплекса в ВВП страны должна возрасти. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду с видеообращением к участникам расширенного заседания коллегии Министерства промышленности и торговли России.

"На стабилизацию ситуации у большинства наших компаний ушло два-три месяца. Уже с прошлого июня обрабатывающий комплекс показывает непрерывный восстановительный рост", - указал председатель правительства. По его оценке, "в целом российская промышленность справляется с поставленными задачами".

"Важно сделать все необходимое, чтобы по итогам года доля обрабатывающего сектора увеличилась в ВВП страны", - поставил задачу глава кабинета министров. "Промежуточные результаты первых четырех месяцев показывают, что эта цель достижима", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что власти в прошлом году "принимали меры для быстрой адаптации отраслей к новым экономическим условиям, чтобы нивелировать риски остановки и снижения объемов производства, сохранить рабочие места и трудовые коллективы". Премьер поблагодарил команды предприятий, кураторов промышленности в регионах и Минпромторг "за эффективное реагирование на вызовы, с которыми столкнулся реальный сектор".

"Весной прошлого года, несмотря на уход ряда зарубежных брендов, устойчивость проявила и торговая сфера. Нужные людям товары сохранились на полках магазинов", - акцентировал внимание председатель правительства. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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