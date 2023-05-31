Он предусматривает последовательное повышение мощности реакторной установки энергоблока до 100% с проведением большого числа испытаний систем и оборудования на разных режимах работы блока

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока начался на БелАЭС. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

"На БелАЭС начался этап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором",- говорится в сообщении. Отмечается, что этап опытно-промышленной эксплуатации предусматривает последовательное повышение мощности реакторной установки энергоблока с 50% до 100% с проведением большого числа испытаний технологических систем и оборудования на разных режимах работы блока, в том числе с отключением от сети.

"Всего таких испытаний будет более 200. В настоящее время идет подъем мощности реактора блока до 75% от номинальной", - уточнили в Минэнерго.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Она состоит из двух энергоблоков мощностью 1,2 ГВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). В ноябре 2020 года первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему страны, а в июне 2021-го введен в промышленную эксплуатацию. В декабре 2021 года на втором энергоблоке проведена загрузка ядерного топлива, с чего начался физический пуск. 13 мая 2023 года в рамках этапной программы энергетического пуска состоялось первое включение в сеть второго энергоблока с выдачей в объединенную энергосистему республики первых киловатт-часов электроэнергии. 19 мая мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%.