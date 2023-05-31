31 мая, 08:16

Кабмин внес проект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для удаленщиков, в Госдуму

Документ ранее был отозван с целью внести в него уточнения

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло ранее отозванный проект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для удаленщиков, в Госдуму. Документ был отозван с целью внести в него ряд уточнений. Документ снова размещен в электронной базе данных Госдумы.

"В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в тексте. 

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