Нелегальный рынок интернет-продаж вина в России оценивается в 30-50 млрд рублей

Согласно исследованию НИФИ Минфина России, доля фальсификата на нем составляет 53%

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объем рынка нелегальных интернет-продаж винной продукции в России, по последним данным, оценивается в 30 млрд рублей, а доля фальсификата на нем - в 53%, следует из исследования НИФИ Минфина России. Между тем президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, представлявший данные, указал, что сама ассоциация оценивает рынок в 50 млрд рублей.

"Объем нелегального рынка интернет-продаж алкогольной продукции оценивается в 30 млрд рублей. Наша оценка - оценка АКИТ - намного больше, мы считаем, что это 50 млрд. Доля фальсификата составляет 53%", - сказал он на одной из сессий Недели российского ретейла. Данные, по его словам, были получены две недели назад.

Соколов пояснил, что НИФИ, вынося оценку, поставил конверсию на интернет-сайтах на уровне 3%. "Мы считаем, что там конверсия минимум в два-три раза выше. [Так,] для продуктовых ресурсов средняя конверсия - 9%", - указал он.

В исследовании НИФИ оценил продажи через сайты и мобильные приложения в 16,2 млрд рублей, через мессенджер Telegram - в 600 млн рублей, а оптовые продажи через него - в 13 млрд рублей. Малая доля продаж (3-6 млн рублей) приходится на соцсети. Легальные продажи НИФИ оценил в 180 млн рублей. Эти данные также представил Соколов.

Комментируя рассчитанную долю фальсификата в 53%, президент АКИТ добавил, что повышенный спрос на данный вид услуг привел к возможности заказа доставки алкогольной продукции в любом крупном городе России. "В 2022 году было заблокировано 6 836 ресурсов, которые содержали предложения о продаже алкоголя. Несмотря на это, число "зеркал" ежегодно растет на 70%", - отметил он.