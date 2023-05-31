Комитет Думы одобрил ко II чтению расширение круга финансовых операций с финплатформами

Соответствующий законопроект расширяет перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет работы оператора информационной системы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о расширении возможностей совершать операции с ценными бумагами для эмитентов и инвесторов, в том числе с использованием финансовых платформ, а также о снятии ограничений по развитию платформенных бизнес-моделей на финансовом рынке. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 13 июня.

В настоящее время, согласно законодательству, эмитент облигаций, допущенных к организованным торгам, либо его агент не могут выступать покупателями таких облигаций. "Это делает невозможным для эмитентов облигаций, решение о выпуске которых предусматривает право владельца облигаций предъявить их к выкупу до наступления срока их погашения, проводить такие операции со своими облигациями через финансовую платформу", - говорится в пояснительной записке к документу.

Для снятия такого барьера законопроектом предлагается включить эмитентов ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), в число лиц, которые могут выступать покупателями ценных бумаг по сделкам, совершаемым с использованием финансовой платформы.

Платформенные бизнес-модели на финрынке

Согласно закону "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы.

Законопроект расширяет перечень доступных операторам финансовых платформ видов деятельности за счет деятельности оператора информационной системы, в которой происходит выпуск цифровых финансовых активов, и деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов. Эта новелла будет способствовать формированию на финансовом рынке новых бизнес-моделей, базирующихся на цифровой трансформации финансовых услуг, указывают авторы документа.

Законом "О рынке ценных бумаг" установлен перечень ценных бумаг, для совершения сделок с которыми неквалифицированным инвесторам не требуется проходить тестирование. Предлагается включить в этот перечень государственные ценные бумаги субъектов РФ. "Это позволит расширить спектр наиболее надежных и консервативных инструментов для широкого круга розничных инвесторов, упростив и ускорив процесс их приобретения, в том числе при совершении подобных операций с использованием финансовой платформы", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил Аксаков, поправками ко второму чтению предлагается включить ценные бумаги субъектов РФ в перечень ценных бумаг, которые могут покупать неквалифицированные инвесторы.