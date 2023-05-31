Ставрополье начнет поставлять "Ессентуки" и "Нарзан" в Индию

Продукция производителя минеральной воды уже проходит сертификацию для получения лицензии Управления безопасности пищевых продуктов и стандартов страны-партнера

СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей минеральной воды в России ООО "Холдинг Аква" заключил контракт на поставку продукции в Индию. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Минэкономразвития Ставрополья Денис Полюбин.

"Ставрополье, несмотря на введенные в отношении России санкции, продолжает расширять экспортные направления. В 2023 году крупнейший производитель минеральной воды на Ставрополье и один из крупнейших производителей страны ООО "Холдинг Аква" заключил контракт на поставку своей продукции в Индию. Планируется, что в эту страну будут поставлять "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Годжи" и "Нарзан". Ранее минеральную воду в эту страну из региона не направляли", - сказал он.

Полюбин отметил, что продукция производителя минеральной воды уже проходит сертификацию для получения лицензии Управления безопасности пищевых продуктов и стандартов Индии. "Холдинг Аква" - один из крупнейших на Юге России производителей и экспортеров минеральной воды. Предприятие включает в себя шесть производственных площадок с мощностью выпуска более 300 млн бутылок воды в год. Все заводы по розливу минеральной воды расположены на территории Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье.

Ранее в послании о социально-экономическом положении Ставрополья глава региона Владимир Владимиров отметил, что в условиях санкций край активизировал внешнеэкономическую деятельность. Экспортеры на Ставрополье получают господдержку по краевой программе "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Экспорт на Ставрополье по итогам 2022 года увеличился на 21% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти $1,9 млрд. В регионе работают порядка 400 предприятий-экспортеров, продукция которых поставляется в более чем 100 стран. Краевой Центр поддержки экспорта за год организовал участие 64 предпринимателей Ставрополья в бизнес-миссиях и международных выставках. Компаниям также компенсируют затраты на транспортировку и сертификацию продукции, получение патентов, подготовку продукции для зарубежных рынков и так далее.