Число бронирований путевок в Турцию на этой неделе выросло до 40%

В среднесрочной перспективе уровень спроса на туры в страну этим летом будут определять прежде всего ценовая политика турецких отельеров, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Количество бронирований туров в Турцию значительно выросло: в некоторых компаниях рост продаж за последние два дня составил до 40%. Такой рост в основном связывают с победой действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные туроператора "Интурист".

"Еще в первой половине дня понедельника никакого роста продаж туров в Турцию не было. Но по итогам суток понедельника данные нашей статистики показывают рост на уровне +50% относительно среднедневной нормы предыдущей недели, а во вторник +40%. При этом между первым и вторым турами президентских выборов мы видели замедление темпов бронирования примерно на -20%", - заявили в "Интуристе" АТОР.

Кроме того, в Pegas Touristic 29 мая прирост объемов бронирования туров в Турцию в сравнении с предыдущим понедельником тоже составил +40%, отметили в АТОР. При этом туроператор считает, что такая динамика связана не только с выборами.

"Важную роль играют также такие факторы, как окончание учебного года у российских школьников, конец месяца и фактически начало лета - многие уже берут отпуска с понедельника. При этом какого-то видимого проседания продаж до этого не было, не считая ежегодного обычного спада после майских праздников", - пояснил "Вестнику АТОР" туроператор Pegas Touristic.

Туроператор Anex Tour также отметил рост количества заявок на Турцию в понедельник и вторник. В компании связывают это в том числе с началом летних каникул, сообщает АТОР.

Компания Fun&Sun говорит о стабильном росте спроса на туры в преддверии лета, при этом не отмечает влияния выборов в Турции на динамику продаж, пишет АТОР.

Туроператоры воздерживаются от прогнозов относительно всплеска продаж туров. Отмечается, что в среднесрочной перспективе уровень спроса на Турцию этим летом будут определять прежде всего ценовая политика турецких отельеров.

В новость была внесена правка (13:07 мск) — передается с уточнением в шестом абзаце оценки роста спроса на туры Fun&Sun.