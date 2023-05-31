Силуанов: у банка БРИКС есть потенциал для инфраструктурного финансирования в РФ

По словам главы Минфина, преимущество Нового банка развития заключается в том, что он не политизирован

ШАНХАЙ, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Иван Каргапольцев/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) обладает потенциалом для развития инфраструктурного финансирования в России, однако пока есть определенные ограничения. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов, который принял в Шанхае участие в состоявшемся 30 мая заседании Совета управляющих банка.

"Мы видим потенциал банка БРИКС по развитию инфраструктурного финансирования в Российской Федерации как суверенного, так и коммерческого, частного. У нас есть портфель как действующих проектов, так и новых. Рассчитываем, что все они будут реализовываться в нашей стране", - сказал министр.

По словам Силуанова, преимущество НБР заключается в том, что он не политизирован, в него входят дружественные Российской Федерации государства. В то же время сейчас сохраняются проблемы с продолжением финансирования начатых в России проектов, констатировал он.

"В связи с ограничениями, с которыми столкнулась наша страна, реализация этих проектов подвешена. На это повлияло также ограничение на возможности привлечения займов НБР на международных финансовых рынках. Тем не менее российской стороной поставлен вопрос о продолжении развития проектного финансирования. Российская Федерация исправно выполняет свои обязательства перед банком, будет это делать и далее. Учитывая, что принцип НБР - работать вне политики, можно говорить о выполнении банком всех своих планов по проектной деятельности в нашей стране, механизмы для этого имеются", - сказал министр.

В марте 2022 года НБР выступил с официальным заявлением, в котором говорилось о том, что банк приостанавливает новые транзакции в России из-за "нарастающей неопределенности и ограничений". При этом в банке сослались на применение разумных банковских принципов во всех операциях в соответствии со статьями его соглашения.