Карчаа заявил, что Россия готова сделать все для создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС

По мнению советника гендиректора "Росэнергоатома", увеличение числа инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС не решит проблему безопасности станции

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС абсолютно реально, российская сторона к этому готова. Об этом в среду заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"С нашей стороны это абсолютно реально, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. - Мы неоднократно говорили о своей готовности к созданию такой зоны безопасности".

Карчаа также назвал провокацией и прозвучавшее на заседании Совбеза ООН заявление Украины о демилитаризации Запорожской АЭС. "Украина в течение уже длительного времени чувствует свою абсолютную безнаказанность и вершит все что захочет. Говорить в таких условиях о демилитаризации - это демагогия, которая не имеет перспектив", - добавил он.

Увеличение числа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС не решит проблему безопасности станции, считает советник гендиректора концерна "Росэнергоатом".

"Я не вижу в этом [в увеличении количества инспекторов МАГАТЭ] ни минусов, ни плюсов. Сейчас там в среднем два-три инспектора. Ну, будет, хорошо, пять-шесть. Что это изменит? Это снимет агрессивные намерения Украины в отношении Запорожской атомной станции?" - сказал Карчаа.

Риски шпионажа

По его мнению, риски шпионажа со стороны инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС сохраняются, но российские спецслужбы готовы их купировать.

"Конечно, такие риски есть, давайте будем откровенны. История с инспектором МАГАТЭ из Австралии, которая 12 лет отдала службе в вооруженных силах, - это самый свежий пример. Есть риск, что в одежде инспектора на станцию может попасть человек, который специализируется не на ядерной безопасности, а в шпионаже. Как эти риски купировать? Ну, у нас, слава богу, хорошо подготовленные спецслужбы, которые работают, и купируют, и минимизируют, и предотвращают эти риски", - сказал Карчаа.

При этом он отметил, что "крайне важно избегать каких-то однозначных характеристик и определений, в том числе в отношении МАГАТЭ".

Ранее Карчаа заявил ТАСС, что на Запорожской АЭС спецслужбы оперативно выявляют осведомителей украинских военных, но меры принимаются, только если их вина доказана. 25 апреля он отмечал, что Россия должна усилить работу в информационном пространстве, чтобы помешать Украине распространять дезинформацию для оказания давления на сотрудников станции.