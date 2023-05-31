Индонезия планирует отказаться от экспорта газа

Сроки вступления решения в силу не названы

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство планирует отказаться от экспорта газа. Об этом сообщил в среду портал CNBC Indonesia.

По его данным, правительство планирует отказаться от поставок голубого топлива за рубеж, исключения составят лишь контракты, заключенные до изменений. "Я и мой заместитель господин Джоди пришли к решению больше не экспортировать газ и в первую очередь сжиженный природный газ", - приводит портал слова министра-координатора. Однако конкретные сроки вступления в силу такого решения Панджаитан не назвал.

"Сейчас мы по-прежнему импортируем много нефтепродуктов, но теперь мы хотим производить их в Северном Калимантане (индонезийская провинция - прим. ТАСС). Нам нужен газ, и у нас его достаточно. Нам больше не надо его импортировать", - добавил он.

Министр-координатор отметил, что нефтехимический завод в Северном Калимантане будет открыт в 2025 или 2026 году.