Участники "Амурэкспофорума" заключили соглашения на 22 млрд рублей

Это позволит создать 1,3 тыс. рабочих мест

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 мая. /ТАСС/. Участники международного российско-китайского экономического форума "Амурэкспо-2023" заключили более 20 соглашений и три меморандума на 22 млрд рублей, это позволит создать 1,3 тыс. рабочих мест, сообщил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов на пресс-конференции.

"Касаемо цифр по инвестициям и соглашениям: 23 соглашения, три меморандума о деловом сотрудничестве, 22 млрд рублей, 1 300 новых рабочих мест", - сказал Пузанов.

По словам зампреда, знаковым событием стало подписание соглашений о новых резидентах ТОР "Амурская". Ключевые проекты - это строительство первого в регионе завода по производству современных светопрозрачных конструкций в Благовещенске. В год новое предприятие, запуск которого намечен на 2026 год, сможет выпускать более 231 тыс. кв. м закаленного огнестойкого и ламинированного стекла, а также архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления, что позволит удовлетворить внутренний запрос рынка на данную продукцию.

В Белогорске уже к 2026 году появится производственно-логистический комплекс глубокой переработки мощностью 1,5 тыс. тонн соевых бобов в сутки. Объем инвестиций в реализацию проекта составит более 16 млрд рублей. На производственно-логистическом комплексе будет создано 600 высокотехнологичных рабочих мест. Новый резидент ТОР - "Байкало-Амурская горнорудная корпорация" - восстановит и модернизирует комплекс по добыче и переработке титаномагнетитовых руд, который находится в Тындинском муниципальном округе Амурской области.

Также на форуме были заключены соглашения между 16 компаниями с российской стороны и 16 компаниями с китайской. Сумма подписываемых соглашений и сделок - более 1,2 млрд юаней, из них экспортные поставки российской продукции в Китай свыше 155 млн юаней, импортные свыше 1,8 млрд юаней.

О форуме

Российско-китайский экономический форум "Амурэкспо-2023" проходил с 26 по 28 мая. Провели более 20 деловых, культурных и событийных мероприятий, которые посетили более 10 тыс. человек. Организаторы зафиксировали почти 3 тыс. регистраций на деловую часть, в которых приняли участие спикеры из России, КНР, Пакистана и Индии.

"Амурэкспофорум" проводится в Благовещенске с 1992 года. В этом году выставка получила статус выездной площадки Восточного экономического форума (ВЭФ), часть мероприятий прошла в Китае. В 2022 году участниками форума стали более 100 компаний из России и КНР. От представителей власти, бизнеса Китая - порядка 200 участников.