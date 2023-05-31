Комиссия Совбеза обсудила ситуацию с сырьевыми поставками

В ходе мероприятия рассмотрели дополнительные меры, призванные существенно увеличить производство в РФ стратегических минеральных ресурсов и диверсифицировать импортные поставки дефицитного сырья с учетом рисков их приостановки из-за санкций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по экологической безопасности обсудила, как гарантированно обеспечить отрасли отечественной экономики стратегическими ресурсами.

"Предложено ускорить подготовку Стратегии развития минерально-сырьевой базы на период до 2050 года на основе предварительно сформированного экономически обоснованного баланса между внутренним производством, внутренним потреблением, экспортом и вынужденным импортом ресурсов", - сообщили в среду в пресс-службе аппарата Совбеза РФ по итогам встречи.

В ходе мероприятия также были рассмотрены дополнительные меры, призванные существенно увеличить производство в РФ стратегических минеральных ресурсов и диверсифицировать импортные поставки дефицитного сырья с учетом рисков их приостановки из-за санкций.

В комиссию входят руководители Росводресурсов, Росгидромета, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, заместители министров природных ресурсов и экологии, промышленности и торговли, сельского хозяйства, энергетики, представители других ведомств.