Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект об обязательном страховании пассажиров такси

Планируется, что Госдума рассмотрит документ во втором чтении на заседании 1 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об обязательном страховании пассажиров легковых такси, который позволит с 1 сентября 2024 года повысить в четыре раза размер страховых выплат таким пассажирам.

Законопроект был инициирован группой депутатов 7-го созыва Госдумы и принят в первом чтении 17 октября 2018 года. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 1 июня.

Как следует из проекта закона, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

Такси - единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, согласно которому максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП - 2,025 млн рублей.

Предполагается, что страховка будет приобретаться на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси.

Ко второму чтению комитет одобрил поправки, согласно которым в случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Между тем ранее Минтранс РФ настаивал на том, чтобы отложить вступление документа в силу до 1 сентября 2025 года. Как пояснил глава думского комитета Анатолий Аксаков, решение о вступлении в силу документа с 1 сентября 2024 года - компромиссное, его поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.