Инвестиции в экономику Кубани вырастут на 50 млрд рублей

Регион также перешел с экономики спроса на экономику предложения

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ожидают, что объемы инвестиций в экономику региона в 2023 году достигнут 750 млрд рублей с ростом в 50 млрд рублей относительно 2022 года. Об этом министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев заявил в ходе общественных консультаций с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики.

"Стабильность в инфляционных ожиданиях позволяет стимулировать инвесторов к реальной активной инвестиционной позиции. <...> Ожидания, которые были в начале 2022 года, - 590 млрд рублей, к концу года 700 млрд было достигнуто. В этом году у нас будет примерно 750 млрд частных инвестиций", - заявил Юртаев.

Он отметил, что регион перешел с экономики спроса на экономику предложения. С 2020 по 2022 год темпы роста экономики региона в среднем составляют 8%.

В Краснодаре проходят общественные консультации с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики. В мероприятии принимают участие представители Банка России и эксперты отрасли: представители органов исполнительной власти, бизнеса, деловых объединений, научной общественности. Как заявляли организаторы, встреча позволит получить более полную картину отношения общества к инфляции и денежно-кредитной политике, а результаты обсуждения будут учтены при принятии решений по денежно-кредитной политике в дальнейшем.