31 мая, 09:19

Силуанов призвал наряду с ростом товарооборота РФ и КНР развивать финансовые отношения

По словам главы Минфина, этот вопрос поднимался на встречах, проведенных с китайскими коллегами

ШАНХАЙ, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Иван Каргапольцев/. Рост товарооборота между Россией и Китаем должен подкрепляться соответствующим уровнем развития финансовых взаимоотношений. Об этом сообщил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов, который принял в Шанхае участие в состоявшемся 30 мая заседании Совета управляющих созданного странами БРИКС Нового банка развития.

"Растет активно товарооборот, и, если недавно цифра в $200 млрд казалась далекой перспективой, в этом году, скорее всего, мы ее превысим. Наряду с ростом товарооборота мы видим необходимость развития финансовых взаимоотношений. Вопросы участия китайских инвесторов на российском фондовом рынке, возможности российских инвесторов приобретать китайские облигации и активы без ограничений стоят сегодня на повестке. Для этого необходимо построение депозитарного моста между нашими расчетными центрами", - указал министр.

По его словам, этот вопрос поднимался на встречах, проведенных с китайскими коллегами. "На наш взгляд, большой рост товарных поставок из Китая в Россию или из России в Китай должен подкрепляться соответствующим уровнем развития финансовых взаимоотношений. Эта перспектива, которой мы продолжим активно заниматься как на уровне министерства финансов, так и центрального банка", - сказал Силуанов. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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