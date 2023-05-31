Ловозерский ГОК передали Росатому

Предприятие добывает и обогощает лопаритовую руду

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Единственный в России комбинат, добывающий и обогащающий лопаритовую руду, - Ловозерский ГОК (ЛГОК, Мурманская область) - передан госкорпорации "Росатом". Об этом сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона Росатома - АО "Атомредметзолото" (АРМЗ), в состав которого будет включен комбинат.

"Согласно распоряжению правительства РФ № 809-р, контролирующая доля в уставном капитале ООО "Ловозерский горно-обогатительный комбинат" передана в госкорпорацию "Росатом", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба АРМЗ, ЛГОК - единственный в России комбинат, добывающий в Мурманской области и обогащающий лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы (РЗМ) для дальнейшего использования в российской промышленности.

В конце 2014 года ЛГОКом в результате незаконных сделок завладели частные лица и кипрский офшор. Сделками заинтересовались Федеральная антимонопольная служба и Генеральная прокуратура. По иску ФАС постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда в доход РФ были взысканы доли в уставном капитале ЛГОКа.

Генеральным директором комбината назначен Владимир Федяков, ранее работавший в горнорудном дивизионе госкорпорации. "Перед новой управленческой командой стоят амбициозные задачи по восстановлению актива, обновлению производственных мощностей, созданию благоприятных и безопасных условий труда, повышению вовлеченности персонала, привлечению молодых специалистов", - приводит пресс-служба слова нового директора ЛГОКа.

Лопаритовый концентрат ЛГОК поставляет в ОАО "Соликамский магниевый завод" (акции предприятия готовятся к передаче Росатому). Здесь из него извлекают тантал, ниобий, титан и производят коллективный концентрат других редкоземельных металлов. Их применение очень широко - электроника, химическое оборудование, оптика, квантовые генераторы, акустика, хирургия, легированные стали, сверхжаропрочные сплавы, сверхпроводники, атомная промышленность.