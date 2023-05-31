Эксперт: доля использования российского софта в школах в 2022 году выросла в два раза

По словам генерального директора разработчика офисного ПО "МойОфис" Павла Калякина, она составила 35%

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Доля использования отечественного софта в российских школах за 2022 год выросла почти в два раза, с 18% до 35%. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор разработчика офисного ПО "МойОфис" Павел Калякин в кулуарах ЦИПР-2023.

"По оценке "Академии АйТи" в 2021 году более 90% школ использовали иностранное ПО. Тогда доля "МойОфис" составляла всего 18%. По нашей оценке, в 2022 году доля использования российского офиса подросла до 30-35%", - сообщил Калякин.

Он отметил, что "МойОфис" подписал соглашения по использованию их софта с 21 регионом, где находится более 10 тысяч школ. "Также о росте интереса к отечественному ПО свидетельствует рост доли запросов "МойОфис образование" для ОС Linux: так, в 2023 году доля запросов Linux-версии составила 38,3%, а доля продукта для Windows - всего 33,7%", - добавил Калякин.

Он пояснил, что российские учебные учреждения по-прежнему и в полном объеме получают обновления от Microsoft.

"Законодательно с 1 января 2025 года все российские госструктуры, а также коммерческие организации, попадающие под КИИ (критической информационной инфраструктуры), перестанут использовать иностранное ПО в своей работе: это означает, что знания выпускников вузов, которые не владеют навыками работы с отечественным ПО, просто обесценятся уже с 1 января 2025 года; а еще через 5 лет обесценятся те знания, которые получали люди в школах при изучении иностранного ПО", - подчеркнул Калякин.

На конференции ЦИПР "МойОфис" и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) заключили соглашение, в рамках которого вендор и крупный российский вуз подготовят студентов к работе с востребованным сегодня российским ПО. "МойОфис" будет проводить очные и онлайн семинары для учащихся РАНХиГС, консультировать по использованию софта в учебе и работе, предоставлять методические материалы, а также приглашать студентов вуза на практику и стажировки. Программа будет доступна для студентов РАНХиГС по всей стране.