Холдинг Т1 получит субсидию на разработку ПО для автоматизации инженерного анализа

Компьютерное моделирование позволит оценить влияние изменяющихся термодинамических и электромагнитных параметров среды на компоненты электроники, приборные блоки и на изделие в целом

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Холдинг Т1 выиграл конкурс Минпромторга России на получение субсидии в размере 2,5 млрд рублей на разработку программного обеспечения (ПО) для автоматизации инженерных расчетов применительно к задачам электроники и приборостроения. Первые денежные транши уже направлены ведомством в адрес разработчика, сообщили в среду в пресс-службе компании.

"Холдинг Т1 выиграл конкурс Минпромторга России на получение в пятилетний период субсидии 2,5 млрд рублей для разработки программного обеспечения инженерных расчетов класса CAE (модули для решения прикладных задач - прим. ТАСС) применительно к задачам электроники и приборостроения. Первые денежные транши уже направлены ведомством в адрес разработчика", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сфера применения ПО включит в себя электронику и приборостроение, машиностроение, судостроение, энергетику, архитектурное проектирование, строительство, пищевую промышленность и многие другие отрасли. Автоматизация инженерных расчетов будет происходить за счет симуляции таких физических процессов, как тепловые расчеты, электромагнетизм, целостность питания и сигнала, фотоника, термооптика, расчеты на прочность, аэродинамика, гидродинамика.

Кроме того, компьютерное моделирование позволит оценить влияние изменяющихся термодинамических и электромагнитных параметров среды как на компоненты электроники, приборные блоки, так и на изделие в целом. Информация о процессах, воздействующих при эксплуатации на изделие, даст возможность инженеру обнаруживать конструктивные проблемы на ранних этапах проектирования и создавать рабочие модели с минимальным числом натурных экспериментов или без них.

Продукт ориентирован на широкий класс инженеров, которые смогут быстро освоить и эффективно пользоваться ПО благодаря технологическим разработкам, расширяющим классические методы численного моделирования, интерфейсу с EDA-системами (автоматизированное проектирование электронных устройств) и глубокой интеграцией в CAD (система автоматизированного конструирования).

Директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Холдинга Т1 Александр Собачкин уточнил, что на основе исследования мирового рынка было выбрано два приоритетных направления разработки. "Мы выбрали два приоритетных и тесно связанных направления разработки: CAE для электроники и CAD-интегрированное CAE для инженеров и конструкторов. Мы собираемся совершить новый рывок и создать то, аналогов чему в мире нет. Мультифизичный инженерный анализ и процесс проектирования станут неразрывными, что означает ускорение сроков создания новой техники и сокращение затрат при улучшении свойств создаваемой продукции", - сказал он, его слова приводятся в сообщении.