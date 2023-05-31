Министр коммерции КНР обсудил с Маском экономические связи Китая и США

Ван Вэньтао подчеркнул, что для развития мировой экономики и прогресса человечества крайне важно расширять "открытое сотрудничество в научно-технической сфере"

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао в среду обсудил китайско-американское экономическое сотрудничество с главным исполнительным директором компании Tesla Илоном Маском. Об этом сообщило торговое ведомство Китая.

"31 мая министр коммерции КНР Ван Вэньтао встретился с главным исполнительным директором Tesla Илоном Маском. Стороны подробно обсудили широкий перечень вопросов, касающихся китайско-американского торгово-экономического сотрудничества и развития Tesla в Китае", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкоммерции.

Как подчеркнул Ван Вэньтао, для развития мировой экономики и прогресса человечества крайне важно развивать "открытое сотрудничество в научно-технической сфере". "Китай всесторонне продвигает процесс национальной модернизации, расширяя рамки и повышая уровень открытости в отношении внешнего мира", - добавил он.

Ван Вэньтао также отметил, что возможности глобальной экономики настолько велики, что позволяют Китаю с США сосуществовать и совместно развиваться на взаимовыгодной основе. "Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом, наша планета достаточно велика для совместного развития Китая и Соединенных Штатов, - приводятся слова Ван Вэньтао. - Китайская и американская экономики глубоко взаимосвязаны, обе стороны должны поддерживать диалог и наращивать торгово-экономическое сотрудничество на принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдного выигрыша".