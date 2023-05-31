31 мая, 10:00

В ГД готовят законопроект о страховых выплатах за повреждение имущества при атаках БПЛА

По словам вице-спикера Владислава Даванкова, сейчас повреждение имущества граждан при падении беспилотников является страховым случаем только, если оно не связано с боевыми действиями

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Фракция "Новые люди" в Госдуме готовит законопроект о праве граждан на получение страховых выплат при повреждении их имущества в результате атак беспилотников. Об этом журналистам заявил в среду первый замруководителя фракции, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

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По его словам, сейчас повреждение имущества граждан при падении летательных аппаратов, включая беспилотники, является страховым случаем только, если оно не связано с боевыми действиями.

"Если атаку дронов признают терактом или боевым действиями, то страховые компании имеют право отказать в выплате согласно статье 964 ГК РФ. Поэтому мы во фракции готовим законопроект, согласно которому граждане будут иметь право на получение страховых выплат от повреждения их имущества в результате падения дронов", - сказал Даванков.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения. 

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