"МойОфис", МТС и "F+ Tech" представили автоматизированное рабочее место на ОС "Аврора"

Как отметили в пресс-службе "МойОфис", решение ориентировано на крупных корпоративных заказчиков МТС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая. /ТАСС/. Разработчик российского ПО "МойОфис", МТС и российский производитель инфраструктурного оборудования "F+ Tech" в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" представили мобильное автоматизированное рабочее место на операционной системе (ОС) "Аврора", передает корреспондент ТАСС.

"МойОфис", лидер российского рынка офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, МТС, цифровая экосистема, и "F+ Tech", российский производитель инфраструктурного оборудования, представили защищенное мобильное автоматизированное рабочее место на базе операционной системы "Аврора" с предустановленным программным обеспечением "МойОфис документы", - рассказали ТАСС в пресс-службе "МойОфис".

Решение ориентировано на крупных корпоративных заказчиков МТС, пояснили в пресс-службе. Заказчики будут получать готовое к использованию мобильное автоматизированное рабочее место, состоящее из защищенного по стандарту IP68 планшета или смартфона F+ с LTE-модулем, предустановленных ОС "Аврора", приложения "МойОфис документы", sim-карты.

В декабре 2021 года МТС и "МойОфис" объявили о заключении партнерства, в рамках которого МТС начала продажи продуктов "МойОфис" своим клиентам во всех регионах РФ.