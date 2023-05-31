Минвостокразвития заявило, что закон о старателях поможет малому бизнесу и участникам СВО

Старатели после принятия законопроекта смогут самостоятельно в режиме онлайн выбирать участок для работы на интерактивной карте

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Закон "О вольном приносе", разрешающий добычу золота в РФ частным лицам, поможет развитию малого бизнеса, а также вернувшимся участникам специальной военной операции. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития Павел Волков в ходе расширенного заседания Комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Наш законопроект позволяет развиваться малому предпринимательству. <…> Многие, кто вернется с СВО, могут воспользоваться этим законопроектом и получить старательские участки, реализовать себя", - сказал он.

В конце марта проект закона о добыче золота физическими лицами прошел комиссию по законопроектной деятельности, в апреле он был внесен в Госдуму.

"Мы позволяем рассыпное и остатки рудного золота добывать непромышленным способом - без взрывных и химических веществ. <…> Земельный участок (для добычи, после согласования профильных ведомств - прим. ТАСС) используется три года, после трех лет можно продлить использование еще на три года. Если старатель добыл в чистом виде 30 кг золота, он обязан прекратить разработку этого участка", - рассказал о проекте Волков.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что проект закона необходим в первую очередь таким регионам, как Магаданская область, Забайкалье и Чукотка. Старатели после принятия законопроекта смогут самостоятельно в режиме онлайн выбирать участок для работы на интерактивной карте.

Законопроект "О вольном приносе" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Он призван урегулировать деятельность по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота на неперспективных для промышленного освоения мелких россыпных месторождениях или отработанных (техногенных) россыпях, определить условия осуществления такой деятельности и порядок сбыта добытого золота государству.