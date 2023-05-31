По словам аудитора палаты Андрея Перчяна, более 1 тыс. производителей получили поддержку

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объем расходов Минпромторга в 2022 году составил 743 млрд рублей. Об этом на заседании итоговой коллегии министерства рассказал аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.

"Минпромторг является одним из ключевых министерств как по объему задач, так и по объему бюджетных средств, которые направляются на эти задачи. В 2022 году объем расходов министерства составил 743 млрд рублей. Это только по открытой части. Основной объем расходов - 420 млрд рублей - предоставление субсидий производителям", - сказал он, добавив, что более 1 тыс. производителей получили поддержку.

По словам аудитора Счетной палаты, в прошлом году в Минпромторге было проведено 11 завершенных мероприятий. Проверками были охвачены такие сферы промышленного производства, как радиоэлектроника, гражданское самолетостроение. Проверяли также специальные инвестиционные контракты.