Силуанов: НБР мог бы стать клиринговым центром при создании единой валюты БРИКС

Это упростило бы вопрос расчетов за взаимные поставки товаров, считает глава Минфина РФ

ШАНХАЙ, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Иван Каргапольцев/. Созданный странами БРИКС Новый банк развития (НБР) в случае реализации идеи создания единой валюты объединения мог бы стать своего рода клиринговым центром, что упростило бы вопрос расчетов за взаимные поставки товаров. Такое мнение высказал в среду в беседе с корреспондентом ТАСС глава Минфина РФ Антон Силуанов, который принял в Шанхае участие в состоявшемся 30 мая заседании Совета управляющих банка.

"Идея создания единой валюты, хотя я бы назвал ее, скорее, расчетной единицей внутри стран БРИКС, витает в воздухе, обсуждается. У нас тоже есть предложения, основанные на базе использования цифровых финансовых активов, обеспеченных реальными активами, например, золотом, - стейблкоинов", - сказал министр.

По его словам, эти предложения пока детально не рассматривались. "Но мы готовы обсуждать их в рамках Нового банка развития, который мог бы стать своего рода клиринговым центром. Это сегодня не является профильной деятельностью банка, но это не главное препятствие для решения задачи", - считает Антон Силуанов.

Глава Минфина РФ также рассказал о том, для чего все это нужно. "В условиях ограничений на расчеты используются национальные валюты", - сказал Силуанов, напомнив, что, к примеру, с Китаем порядка 70% всех расчетов осуществляется сейчас в национальных валютах.

"В настоящее время это абсолютно правильное решение. Но не со всеми странами удается выстроить такие отношения, не все страны имеют твердую валюту, сбалансированный торговый оборот. При этом многосторонний клиринг существенно упростит задачу по балансировке экспортно-импортных потоков. Таким образом, будет обеспечена гибкость при использовании новой расчетной единицы", - рассказал он.

Банк БРИКС

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

За годы своей работы банк одобрил 98 проектов в общей сложности на $33,2 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

За последние несколько лет НБР расширил состав своих членов.

В конце 2020 года Совет управляющих уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами. К настоящему времени в состав банка уже официально вошли Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бангладеш. Присоединиться к ним после завершения необходимых процедур должен и Уругвай.