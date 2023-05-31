Россияне смогут снимать с депозитов в банках Грузии не более 20%

Как сообщил грузинский регулятор, соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября

ТБИЛИСИ, 31 мая. /ТАСС/. Нацбанк Грузии решил повысить с 1 сентября для граждан России процент вкладов в иностранной валюте в грузинских банках, который нельзя востребовать немедленно, до 80%. Об этом в среду сообщил регулятор.

"Комитет финансовой стабильности принял решение повысить для депозитов, размещенных резидентами РФ в иностранной валюте, требования ликвидности (ставку оттока) до 80%. Указанная ставка была в пределах 30-40%. Изменения вступят в силу с 1 сентября", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с 2022 года существенно возросли депозиты россиян в Грузии в иностранной валюте. "Если в прошлом году указанные средства [вклады россиян в иностранной валюте] в основном хранились банками в ликвидных активах, то с начала 2023 года замечено использование этих средств в основном для оплаты сравнительно дорогого ресурса [долгосрочных обязательств]. Так как этот приток капитала, возможно, имеет временный характер, целесообразно его сохранение в ликвидных средствах", - пояснил регулятор.

По данным грузинского экономического издания BMG, по состоянию на апрель 2023 года вклады физлиц в грузинских банках составили 6,5 млрд лари (около $2,5 млрд), откуда 2,4 млрд лари (около $1 млрд) принадлежат гражданам России.