Лоукостер "Победа" возобновил полеты в Даламан

На лето 2023 года по этому направлению запланировано более 100 рейсов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" возобновил полеты в турецкий город Даламан, говорится в сообщении перевозчика. Последний раз перевозчик выполнял рейсы Москва - Даламан летом 2021 года.

"Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") приступил к выполнению прямых регулярных рейсов по маршруту Москва - Даламан (Турция). На лето 2023 года по этому направлению запланировано более 100 рейсов. Это в два раза больше, чем в летней программе 2019 года", - отмечается в сообщении.

Первый рейс состоялся 31 мая. Полеты сначала будут выполняться четыре раза в неделю, а с 1 сентября - каждый день.

Сейчас лоукостер также летает в Стамбул, Анталью и Аланью. Также летом планируется начать полеты в Бодрум.