В Грузии оштрафовали более 150 финучреждений за недостаточный контроль транзакций с РФ

Национальный банк страны не обнаружил случаев нарушения введенных Западом санкций против России

ТБИЛИСИ, 31 мая. /ТАСС/. Национальный банк Грузии не обнаружил случаев нарушения введенных Западом санкций против РФ, однако за время их действия оштрафовал 154 финансовых организации за отсутствие должного контроля над подозрительными транзакциями и другие нарушения. Об этом в среду сообщил вице-президент регулятора Папуна Лежава на пресс-конференции.

"По состоянию на май, мы оштрафовали 154 финансовых института. В их число входят 144 валютных пункта, один провайдер по обслуживанию оплаты, три микрофинансовые компании и три независимых регистратора ценных бумаг, а также три коммерческих банка", - сказал Лежава. "Что касается сущности нарушений, то тут речь идет о неисправности программных систем, методах выявления подозрительных транзакций. Зачастую в случае малых финансовых институтов не были должным образом выработаны механизмы контроля и так далее", - пояснил он.

"Однако самого факта нарушения санкций с нашей стороны обнаружено не было", - подчеркнул вице-президент Нацбанка.

Некоторые страны, в том числе США, государства Евросоюза и Великобритания, стали вводить финансовые и экономические санкции против РФ после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Европейский союз уже принял 10 пакетов санкций против РФ. Власти Грузии не раз заявляли, что они не будут вводить санкции против РФ, однако соблюдают рестрикции в отношении России, введенные Западом.