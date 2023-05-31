В "Росэнергоатоме" заявили, что Украина финансирует саботаж на ЗАЭС

Киев оплачивает сотрудникам станции невыход на работу, отметил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Киевский режим финансирует саботаж на Запорожской АЭС (ЗАЭС), выплачивая полную зарплату персоналу за невыход на работу. Об этом в среду заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Кто финансирует саботаж сегодня? Понимаете, они летом-осенью прошлого года выплачивали за невыход на работу 2/3 оклада всего-навсего без надбавок, без различного рода доплат. Они с января месяца этого года подняли оклады, соответственно, "прицепом" поднялись все суммы выплат, от 20% до 50%, и выплачивают полный доход за невыход на работу, то есть финансируют саботаж", - сказал он.

Карчаа отметил, что российское руководство ЗАЭС создает сотрудникам максимально комфортные условия по заработной плате, социальным гарантиям и выплатам, планирует укреплять базу единственной поликлиники-стационара под эгидой ФМБА (Федерального медико-биологического агентства).

"[Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси упомянул в своем докладе, что персонал станции в значительной мере количественно ослаблен. Конечно, ослаблен, безусловно, потому что травит-то кто этих людей? Украина", - подчеркнул советник. "Все, что возможно и даже невозможно Российской Федерацией объективно делается, травит сегодня людей киевский режим", - добавил он.