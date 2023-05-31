31 мая, 10:45

В Словакии сообщили, что ЕС обещал продлить запрет на импорт зерна с Украины

Действующий запрет на импорт некоторых видов украинской сельхозпродукции истекает 5 июня

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Европейский союз выступил с обещанием, что действующий запрет на импорт украинского зерна в пять стран сообщества будет продлен до октября или до конца текущего года. Об этом сообщил в среду журналистам министр сельского хозяйства Словакии Йозеф Биреш по итогам состоявшихся здесь во вторник переговоров.

"Относительно импорта зерна [с Украины нам] было обещано продлить его [запрет] до октября, или до конца текущего года", - сказал министр.

Соответствующее решение, по его словам, вскоре должна принять Еврокомиссия. Действующий запрет на импорт некоторых видов украинской сельхозпродукции истекает 5 июня. Поэтому ЕК должна ускорить объявление о его продлении. При этом транзит зерна и товаров фермеров с Украины по территории всего сообщества сохраняется.

Запрет на импорт украинского зерна распространяется на граничащие с Украиной государства ЕС, включая Словакию. 

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