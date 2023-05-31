Как сообщили в компании, прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Оператор зарубежных проектов "Газпрома" - компания Gazprom International - открыла новое месторождение газа в Бангладеш, говорится в сообщении компании. Сейчас прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш.

"С 14 по 20 мая в ходе испытаний газовой скважины "Иллиша-1" на острове Бхола в Бангладеш получен промышленный приток газа дебитом 19,6 млн куб. футов (554 тыс. куб. м) в сутки. Результаты геологоразведочных работ свидетельствуют об открытии нового месторождения газа Иллиша. "Иллиша-1" - третья скважина, которую в рамках текущего сервисного контракта с бангладешской газодобывающей компанией BAPEX построил Gazprom International", - сказано в сообщении.

Ранее в течение 2022-2023 годов Gazprom International пробурила на острове Бхола две газовые скважины "Табги-1" и "Северная Бхола - 2", отметил компания. По окончании работ на них также были получены промышленные притоки газа. Суммарный добычный потенциал трех скважин составил более 60 млн куб. футов (1,6 млн куб. м) в сутки.

"Сейчас почти весь добываемый на острове газ используется в качестве топлива для газовых электростанций. Прорабатывается вопрос о транспортировке газа на континентальную часть страны и передаче его в национальную газотранспортную систему Бангладеш", - подчеркнули в компании.

Всего за прошедшие 10 лет Gazprom International в рамках сервисных договоров с бангладешскими государственными газодобывающими предприятиями спроектировала и построила в Бангладеш 20 газовых скважин.

Gazprom International Limited - оператор зарубежных проектов "Газпрома" в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов. Основные задачи компании - управление проектами в области поиска, разведки и добычи углеводородов; поиск, оценка и приобретение новых нефтегазовых активов в нефтегазодобывающих регионах мира, представление интересов группы "Газпром" в отношениях с зарубежными государственными и частными компаниями.