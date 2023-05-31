Начальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов в Москве снизили на 25%

Размер ставки составит 5 тыс. рублей за 1 кв. м в год

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Начальную ставку арендной платы для инвесторов, вкладывающих средства в капремонт, реконструкцию и эксплуатацию городских спортивных объектов в Москве, снизили на четверть. Новый размер ставки составит 5 тыс. рублей за 1 кв. м в год, сообщил в среду в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Снизим на 25% минимальную ставку аренды для инвесторов, вкладывающих деньги в ремонт спортивных объектов. Инвесторам будет выгоднее развивать бизнес, а горожане получат больше возможностей заниматься спортом. Раньше ставка была 6,6 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Теперь она составит 5 тыс. рублей", - написал мэр.

Он уточнил, что право аренды городских объектов определяется на торгах, предметом которых является установление ставки арендной платы, зачисляемой в городской бюджет. Победитель аукциона обязуется использовать помещение для спортивной деятельности и, при необходимости, сделать капремонт или реконструкцию за свой счет. После выполнения этого условия понесенные инвестором расходы будут зачтены в счет арендной платы.

"Срок льготной аренды - 25 лет, из которых не больше двух лет - на проведение капитального ремонта. Первый договор на новых льготных условиях уже заключили", - добавил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, срок капитального ремонта, реконструкции определяется проектно-сметной документацией. Утвержденный департаментом спорта Москвы перечень городских спортивных сооружений (ФОКов, бассейнов и т.п.), передаваемых инвесторам по договорам аренды на льготных условиях, включает 21 объект, из которых четыре объекта требуют проведения капремонта.

"В мае 2023 года был заключен первый договор аренды спортивного объекта на льготных условиях. Снижение начальной ставки арендной платы будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности спортивных сооружений и, тем самым, расширит возможности занятий физкультурой и спортом для жителей города Москвы", - заключили в мэрии.