Цена бензина Аи-95 на бирже впервые превысила 62 тыс. рублей за тонну

Бензин Аи-92 подорожал до 53 тыс. рублей

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Премиум-95" в европейской части России вновь обновила исторический максимум, по итогам торгов в среду его стоимость впервые поднялась выше 62 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 выросла за день на 0,7%, до 62,074 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордом. Предыдущий ценовой максимум был достигнут 24 мая - тогда стоимость бензина Аи-95 достигла 61,816 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,6%, до 53,424 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 0,8%, до 51,236 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - уменьшилась на 0,4%, до 15,446 тыс. рублей за тонну. Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам сегодняшних торгов возросла на 0,38%, до 64,596 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) уменьшилась на 2,35%, до 26,551 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 2,5%, до 22,495 тыс. рублей за тонну.