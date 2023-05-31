"Норникель" пересмотрел прогноз профицита на рынке никеля

По оценке компании, он составит до 200 тыс. тонн

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Норникель" улучшил прогноз профицита на рынке никеля в 2023 году со 110 тыс. до 200 тыс. тонн, где большая часть приходится на низкосортный никель, следует из обзора рынков никеля и металлов платиновой группы.

"Мы пересмотрели прогноз профицита на рынке никеля в 2023 году со 110 тыс. тонн до более чем 200 тыс. тонн, причем большая его часть приходится на низкосортный никель", - говорится в обзоре. В 2024 году "Норникель" ожидает профицита никеля на уровне порядка 180 тыс. тонн.

Кроме того, "Норникель" пересмотрел прогноз потребления никеля в 2023 году с ранее ожидаемых 3,34 млн тонн до 3,22 млн тонн. Компания отмечает, что прогноз производства никеля в текущем году практически не изменился и составил 3,45 млн тонн преимущественно за счет увеличения выпуска чернового ферроникеля (ЧФН) в Индонезии и ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству никелевых катодов как в Индонезии, так и в Китае.