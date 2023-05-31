Резиденты двух ТОР в Якутии создали свыше 9 тыс. рабочих мест

Инвестиции в экономику республики составили свыше 93 млрд рублей

ЯКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Резиденты территорий опережающего развития (ТОР) "Якутия" и "Южная Якутия" создали свыше 9 тыс. рабочих мест и инвестировали в экономику республики свыше 93 млрд рублей. Об этом сообщил прокурор Республики Саха (Якутия) Максим Попов.

"Наше пристальное внимание также направлено на защиту прав резидентов, осуществляющих деятельность на территориях опережающего развития, которыми в экономику инвестировано свыше 93 млрд рублей. На сегодняшний день создано более 9 тыс. рабочих мест", - сказал Попов в ходе конференции "Забизнес: рейтинг регионов. Республика Саха (Якутия)".

Он отметил, что аналогичное сопровождение оказывается и резидентам Арктической зоны РФ.

В 2015 году в пригороде Якутска была создана территория опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы". В феврале 2020 года правительство РФ расширило границы территории и сменило ее название на ТОР "Якутия". ТОР "Южная Якутия" создана в декабре 2016 года. Крупный горнодобывающий промышленный центр расположен в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия).

Кроме того, по данным пресс-службы прокуратуры Якутии, в регионе уделяется повышенное внимание к защите прав предпринимателей. В 2022 году было выявлено более 4 тыс. нарушений, принято свыше 2 тыс. актов реагирования. Для обеспечения диалога с бизнесом на системной основе организован их личный прием, было рассмотрено 700 обращений. Среди результатов проводимой работы - восстановление прав 1 тыс. предпринимателей, погашение перед ними задолженности по исполненным контрактам в размере 700 млн рублей, отменены результаты десятков незаконных проверок и штрафов на сумму 2 млн рублей.

"Пресечены прокурорами проверки малого и среднего бизнеса, из 4 тыс. заявленных плановых проверочных мероприятий исключено прокурорами 3 тыс. (77%). Отказано в согласовании 83% внеплановых проверок. Указанная работа, безусловно, снижает административное давление на бизнес", - отметили в прокуратуре.