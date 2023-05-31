Украинцев попросили ограничить потребление электричества в вечерние часы

В "Укрэнерго" объяснили такую необходимость "активными ремонтными кампаниями на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" обратилась к жителям страны с просьбой снизить потребление электричества в вечерние часы.

"Сейчас объемов электроэнергии, которые производят украинские электростанции, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Но в вечерние часы, когда потребление больше всего, просим перераспределять использование электроприборов на другие периоды суток", - сообщается в среду в телеграм-канале компании.

"Укрэнерго" просит уменьшить нагрузку прежде всего в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00 (время совпадает с московским), перенося использование мощной техники на дневное или ночное время, а также не включая несколько мощных приборов одновременно. В "Укрэнерго" объясняют такую необходимость "активными ремонтными кампаниями на тепловых электростанциях, а также на некоторых энергоблоках АЭС".

Для покрытия вечернего пика потребления максимально привлекаются доступные мощности гидро- и теплоэлектростанций, отметили в компании. Сообщается также, что в дневные и вечерние часы осуществляется импорт электроэнергии из Словакии, однако в вечерний пик потребления его объем незначителен. Экспорт электроэнергии отсутствует.

По данным Минэнерго Украины, во вторник почти 2 млн потребителей по всей стране остались без света из-за сбоя, выявленного в энергосистеме. В "Укрэнерго" это объясняют одновременным отключением магистральных высоковольтных линий электропередачи. По поручению министра энергетики Германа Галущенко была создана госкомиссия по изучению причин аварийных отключений. В среду утром без энергоснабжения оставалась часть потребителей в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.