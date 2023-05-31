"Норникель" ожидает дефицита палладия в 2023 году в 200 тыс. унций

Прогноз дефицита был пересмотрен

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Норникель" снизил прогноз дефицита палладия в мире в 2023 году с 0,8 млн унций до 0,2 млн унций ввиду более слабого, чем ожидалось, восстановления авторынка, следует из обзора рынков никеля и металлов платиновой группы.

"Мы ждем умеренного дефицита на рынке палладия в этом году. Прогноз дефицита в 2023 году был пересмотрен с 0,8 млн унций до 0,2 млн унций ввиду более слабого, чем ожидалось, восстановления авторынка (мы сократили прогноз мирового производства автомобилей с ДВС на 2,5 млн единиц) и не такого сильного влияния новых стандартов выбросов в Китае на содержание палладия в автокатализаторах", - говорится в обзоре.

По оценкам "Норникеля", значимых изменений спроса на палладий в прочих секторах промышленного потребления в этом году не ожидается.