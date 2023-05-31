Новые проекты включили в программу стимулирования создания рабочих мест в Москве

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, проекты будут реализованы за счет частных инвестиций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Правительство столицы одобрило планы строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинское, эти проекты включили в программу стимулирования создания рабочих мест в столице. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одобрили проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинское. В промышленном комплексе площадью 2,2 тыс. кв. м будет 56 рабочих мест. Логистический парк займет 181 тыс. кв. м и даст городу 8 тыс. рабочих мест", - написал мэр.

Собянин уточнил, что оба проекта включили в городскую программу по стимулированию создания мест приложения труда.

"Программу утвердили в 2019 году. Благодаря ей застройка новых районов Москвы ведется сбалансированно. Наряду с жильем инвесторы строят социальные объекты, деловые центры, промышленные комплексы. И люди, покупая квартиру, получают все необходимое для жизни, включая возможность работать рядом с домом. Все одобренные на данный момент проекты помогут создать свыше 66 тыс. рабочих мест", - отметил он.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, проекты будут реализованы за счет частных инвестиций. Промышленный комплекс будет построен по адресу: Походный проезд, вл.2 , стр. 1-1. Инвестор вложит в возведение объекта 150 млн рублей. Логистический парк будет расположен на территории опытно-производственного хозяйства "Толстопальцево". Планируемый объем инвестиций оценивается в 17,2 млрд рублей.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена, <...> предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и др. Реализация программы позволяет обеспечивать комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города. На данный момент одобрены проекты, предполагающие суммарные инвестиции в объеме 179,2 млрд рублей", - заключили в мэрии.